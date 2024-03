«Sem7ou lina» sont les premiers mots en arabe appris par Brahim Díaz

Tiraillé entre son pays natal, l’Espagne, et celui de ses origines, le Maroc, Brahim Díaz a fini par choisir de représenter les Lions de l’Atlas.

À peine arrivé en sélection le milieu de terrain du Real Madrid se montre désireux d’apprendre le darija (dialecte marocain), l’amazigh et l’arabe classique. L’apprentissage de langue a commencé il y a deux semaines sous la houlette d’un certain Achraf Hakimi qui a convaincu le joueur merengue de défendre les couleurs de la sélection marocaine.

D’après le quotidien espagnol El Mundo Deportivo, « سمحولينا » « Sem7ou lina » (« Pardonnez-nous » en français) seraient les premiers mots en arabe qu’a appris le désormais international marocain dont les débuts avec les Lions de l’Atlas sont les plus attendus.

À la question de notre envoyé spécial à Madrid « pourquoi précisément ces mots-là et pas d’autres ? » l’ancien jouer de Manchester City et de l’AC Milan a répondu : « à vrai dire, je ne sais pas. C’est Hakimi qui m’a recommandé de commencer par le commencement. Il m’a dit que ces mots-là étaient très importants pour un joueur qui joue pour le Maroc et que j’en aurais toujours besoin. »

À signaler que Brahim Díaz fera ses débuts en tant qu’international marocain contre l’Angola et la Mauritanie, matchs amicaux qui auront lieu respectivement les 22 et 26 mars à Agadir.