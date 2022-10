À peine arrivée au pouvoir à la tête d’une coalition d’extrême droite, Giorgia Meloni décide de mener une guerre sans merci aux milliers de pizzerias qui se sont multipliées dernièrement dans le monde.

La grande prétendante à la présidence du Conseil des ministres italien n’a pas ménagé ses expressions lors d’une interview accordée à la fameuse chaîne italienne Rai Uno. Elle a profité de sa première sortie après sa victoire aux élections législatives pour dénoncer les atteintes à la pizza, considérée comme un grand symbole de la cuisine et de la culture italienne.

Giorgia Meloni a dressé une liste des pays accusés d’avoir dégradé le met le plus célèbre de la gastronomie transalpine. Le Maroc figure en tête de liste avec plus de 690 000 pizzerias, les deux villes Sebt Gzoula et Berrechid s’accaparent la part de lion, à la grande surprise générale.

Giorgia Meloni a promis à ses partisans de faire de la dégradation infligée au célèbre plat napolitain la grande cause de son mandat. C’est dans cette perspective qu’elle se rendra dans les mois qui viennent au Maroc pour rencontrer les responsables marocains afin de « mettre les points sur les i », indique la presse italienne.

Il est à noter qu’en cas de l’entrée en vigueur de la l’article 69-69 (dont la candidate d’extrême droite a fait son cheval de bataille durant sa campagne électorale), plusieurs Marocains, préparant la pizza chez eux, pourraient écoper de cinq de prison et d’une d’une amande de 69000 dirhams pour atteinte aux symboles de la culture italienne.