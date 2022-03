Guerre en Ukraine : La France interdit la lecture de Dostoïevski et de Tolstoï sur son territoire

Les sanctions se poursuivent contre la Russie de Poutine après l’invasion de l’Ukraine jeudi dernier. D’après une source proche du ministère de l’Intérieur, le département de Gérald Darmanin aurait publié ce matin une note incriminant le lectorat des œuvres russes.

L’interdiction concerne les livres écrits par les deux figures de proue de la littérature russe, en l’occurrence, Fiodor Dostoïevski et Léon Tolstoï. Désormais la lecture de «Crimée Châtiment » ou de « Guerre et Paix » sur le territoire français serait passible de cinq ans de prison et 20000 euros d’amende conformément à l’article 888-43-69.

Le ministère de l’Intérieur, en coordination avec celui de l’Éducation nationale, a également donné ses ordres pour que les textes en question soient retirés des programmes scolaires et universitaires. Ils seront remplacés par « Chanson douce » de Leïla Slimani et « Elle et lui » roman de Marc Levy rebaptisé « Iel » depuis décembre dernier.

Il est à noter que depuis jeudi dernier, date du début de l’invasion russe, plusieurs entreprises européennes ont infligé des sanctions à la Russie. Il y a quelques jours, le géant luxembourgeois de l’industrie pornographique Pornhub a bloqué l’accès à ses contenus aux utilisateurs russes, et ce en signe de solidarité avec l’Ukraine envahie par les troupes de Vladimir Poutine.