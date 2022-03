Guerre en Ukraine : Pornhub bloque l’accès aux utilisateurs russes

Le géant luxembourgeois de l’industrie pornographique Pornhub a bloqué l’accès à ses contenus aux utilisateurs russes, et ce en signe de solidarité avec l’Ukraine envahie par les troupes de Vladimir Poutine.

Les sanctions se poursuivent contre la Russie de Poutine, témoignant d’une mobilisation inconditionnelle de la communauté internationale pour soutenir l’Ukraine et son peuple. La dernière en date vient, à la surprise générale, du géant de vidéos pornographiques qui a décidé d’interdire l’accès aux utilisateurs russes.

Depuis jeudi, date du début de l’offensive russe, les citoyens russes ne pouvaient plus accéder à la plateforme. Contactés par Bopress, des étudiants marocains poursuivant leur cursus en Russie ont exprimé leur colère et leur frustration quant à la décision de MindGeek (propriétaire de Pornhub) de les priver de ses contenus cultes.

« Nous n’y sommes pour rien. Ce n’est pas de notre faute si Poutine décide d’envahir l’Ukraine. Interdire l’accès à ce site culturel est une à atteinte à la liberté dont l’Occident se fait le chantre. » a confié à Bopress Naoufel-Amine Aït Boutommazte qui a préféré garder l’anonymat.

En outre, plusieurs Russes résidant aux États-Unis et en France ont vu leurs comptes supprimés par le site luxembourgeois. Katrina Navratinova et son mari, couple russe installé en France depuis la chute de l’Union soviétique (l’URSS) en 1991, ne digèrent pas la décision du site. « Depuis jeudi, il nous était difficile d’accéder au site. Mon mari et moi ne pouvions plus publier nos vidéos sur la plateforme. C’est désolant, c’est notre gagne-pain qui est menacé. » se plaint le couple russe au micro de Bopress.