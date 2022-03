CAN 2021 : En signe de solidarité, le vainqueur dédiera le trophée à la sélection marocaine

Incapable de remporter la coupe d’Afrique de nations depuis son dernier sacre en 1976, le Maroc ne cesse de cumuler les échecs. Le dernier en date remonte à dimanche dernier lorsque les hommes de Vahid Halilhodžićse se sont inclinés face aux Pharaons (2-1).

L’énième élimination de la sélection marocaine a soulevé des doutes quant à la capacité des Lions de l’Atlas à remporter la coupe d’Afrique des nations dans les prochaines décennies. Les supporters marocains sont très pessimistes, en témoignent leurs interventions au micro de Bopress Sports. « On ne peut jamais gagner cette coupe, à moins que cette compétition ne se joue au Maroc, devant 100 000 spectateurs et avec la participation de trois équipes seulement : la Mauritanie, le Djibouti et l’Érythrée. » a confié au micro de Bopress un supporter marocain très déçu de l’élimination de l’équipe nationale.

Contacté par Bopress, Patrice Motsepe, président de la Confédération africaine de football nous a informés que tous les Africains partageaient la tristesse de leurs frères marocains et tenaient à leur témoigner toute leur sympathie. « Un hommage spécial sera rendu aux Lions de l’Atlas dimanche prochain à l’issue de la finale de la CAN. Quel que soit le vainqueur, il dédiera cette coupe au Maroc. L’Égypte, le Cameroun, le Burkina-Faso et le Sénégal se sont mis d’accord pour dédicacer le trophée aux Lions de l’Atlas. » Ajoute-t-il.