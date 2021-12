Voici ce qui attend la ville d’Azemmour après l’élection de Zemmour

Suite à l’annonce de sa présentation aux élections à la tête de la ville d’Azemmour, Eric zemmour est le sujet d’actualité dans cette bourgade de 40000 habitants.

À l’image de Valls qui avait choisi de retourner à son Espagne natale pour se présenter à la mairie de Barcelone, Zemmour choisit quant à lui, son bled d’origine Azemmour.

Dans une interview qu’il a donnée à Chouftv, il explique que cette décision a été une évidence pour lui : « Chassez le naturel, il revient au galop. Je me suis résigné à accepter mes origines, après 20 ans de psychanalyse je me résout à épouser ma mère patrie.»

Serait-ce une projection œdipienne ou plutôt une tentative de rebond politique dans un bled perdu ?

On ne le saura peut-être jamais.

Mais ce que nous savons grâce à notre micro trottoir de ce matin à Azemmour, est qu’il n’est pas le bienvenu.

H’med, vendeur ambulant de figues de barbarie nous exprime son mécontentement : «Il n’a pas la tête d’un fils d’ici, tout maigre tout petit, déjà qu’il nous dise il est le fils de qui, c’est qui son père sa mère ! Aw ghir aji w koun zemouri!»

Nabila Mounib, la seule représentante du peuple et du complot, s’est empressée de saluer cette annonce d’élection en ajoutant «ana dedd koulla dedd je suis dans l’opposition de tout et si Zemmour est votre ennemi et bien il est mon ami ! »

Dans une brève allocution, Eric Zemmour a précisé qu’il commencerait par expulser les arabes du coin, ne gardant que les pures souches berbères, qu’il construirait un mur délimitant sa ville, qu’il imposerait des taxes et droit de douane pour toute marchandise ou passage vers la ville et qu’il imposera le nom de Zemmour à tous les natifs de la ville. »