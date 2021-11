Seules les personnes de signe astrologique Sagittaire et mesurant 1m90 pourront postuler aux concours d’enseignement

Les personnes désireuses de devenir enseignants doivent être de signe astrologique Sagittaire et mesurer 1m90. Ce sont les grandes innovations qui ont été introduites par le ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports au concours de recrutement des enseignants et des cadres administratifs.

Dans le cadre de la politique d’amélioration qualitative du système éducatif, le ministère de tutelle a décidé de revoir les conditions requises pour postuler aux concours d’enseignement. Dorénavant, il faut être titulaire d’une licence fondamentale avec mention très bien, être âgée de moins de 30 ans, mesurer 1m90 et être de signe astrologique sagittaire.

Si les deux premiers critères ont été considérés comme étant ordinaires, les deux derniers ont scandalisé la toile. Des internautes ont publié des milliers de statuts sur les réseaux sociaux, quelques minutes après la sortie du communiqué du ministère de l’Éducation, pour dénoncer ce qu’ils appellent « une discrimination physique et astrologique qui vise à anéantir les acquis de l’école publique ».

« Si j’avais un 1m90 j’aurais postulé pour un poste au côté de Stephen Curry.» a publié sur son compte Aymên NâpöliiTàno un étudiant en première année de Biologie à la faculté monodisciplinaire d’Ass-Azzag.

« Mon rêve d’enfance était de devenir un professeur de mathématiques et de former des générations d’ingénieurs. Ils ont détruit mon rêve, moi qui suis de signe astrologique Capricorne. » a confié à Bopress Malika Aït Boutouajen qui refait la terminale pour la septième fois et qui a préféré garder l’anonymat. « Lahla y9arri chi 9erd » a-t-elle ajouté.

À une question sur le choix du Sagittaire, un responsable du ministère de l’Éducation répond : « Il est actif, ambitieux, optimiste et courageux, c’est ce dont on a besoin.»