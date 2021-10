Le gouvernement algérien a décidé de mettre un terme à l’exportation de pattes de poulet vers le Maroc, suite à une réunion qui a regroupé le président Abdelmadjid Tebboune, le ministre du Commerce et le Sous-Secrétaire général par intérim du Programme national de nutrition. Cette décision intervient dans un contexte de sanctions et de mesures prises par Alger à l’encontre de Rabat, notamment l’interdiction de l’espace aérien aux avions marocains, dont les effets sur l’économie du royaume sont extrêmement néfastes.

«On a détruit leur économie en interdisant leurs avions de survoler notre espace aérien sacré, maintenant c’est à leur alimentation qu’on va s’attaquer. Il n’y aura plus de pattes de poulet dans leurs assiettes, qu’ils crèvent la dalle !», a déclaré Dr. Ibtissem Hamlaoui, spécialiste en défense, en armement, en nutrition, en agriculture, en relations internationales, en géographie, en histoire, en économie, en droit international, en aviation civile, en pêche maritime, en gastronomie, en artisanat, en communication, en import-export, en sociologie, en industrie, en tourisme, en coopération africaine, en logistique, en énergies renouvelables, entre autres.

Un responsable du ministère algérien du Commerce a pour sa part affirmé à Bopress que la vente de pattes de poulet au Maroc, constituait la moitié des exportations de l’Algérie et que cette décision va générer un déséquilibre au sein des échanges commerciaux algériens. «Ce n’est pas positif, nous en sommes conscients, mais cela ne nous pose pas de problème, on a pas peur des conséquences, car l’Algérie c’est le pays des »rdjals », des »moudjahidines », qui ont versé leur sang pour défendre leur patrie et leur honneur», a-t-il affirmé.

À leurs sortie d’audience, les responsables algériens ont été invités par le Sous-Secrétaire général par intérim du Programme national de nutrition, à un dîner de gala pour fêter »l’exploit algérien ». La cérémonie s’est déroulée dans une laiterie de la capitale, comportant un buffet de yaourts importés du Venezuela et de biscuits acheminés depuis la Russie.