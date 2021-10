Réduction de 50% des visas accordés aux Maghrébins : Tebboune déterminé à priver les Français de la sauce algérienne

Suite à la décision de la France de restreindre l’octroi de visas pour les ressortissants des pays maghrébins, Rabat et Alger ont décidé de prendre des mesures à l’encontre de l’Hexagone.

En effet, le Maroc a opté pour la réduction de 50% de l’octroi des permis de construction aux français souhaitant édifier une villa à Marrakech ainsi que l’interdiction des camping-cars immatriculés en France de circuler sur le sol marocain.

Du côté algérien, le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a déclaré dans un tweet avoir interdit la commercialisation de la sauce algérienne dans les snacks français et l’arrêt total et immédiat des exportations de celle-ci vers la France, avant d’être recadré par un vendeur de frites wallon, qui a affirmé dans un autre tweet qu’un ministre algérien n’a aucune autorité en France. «La sauce algérienne, qui n’a d’algérien que le nom, est produite en Belgique et non pas en Algérie. Je doute qu’ils aient les capacités industrielles et logistiques pour produire des sauces alimentaires, encore moins pour les exporter», ajouta-t-il.