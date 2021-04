Le mot «Français» introduit dans le dictionnaire de l’Académie Française, synonyme de « CONTRE »

Les résultats sont enfin tombés, après une longue et profonde étude effectuée par l’Université Paris 69, des psychologues ont affirmé que 98% des Français sont effectivement atteint d’un syndrome hyper rare qui touche 0.000000001% de la population mondiale (en effet après avoir fait le calcul, il s’avère qu’ils sont les seuls êtres humains atteints du dit syndrome), ce syndrome se nomme « syndrome de l’opposition permanente ».

Durant la période d’observation, les chercheurs ont remarqué que les Français s’opposaient d’une manière automatique et séquentielle à tout ce qui passe devant leurs capteurs optiques (yeux pour les humains), sans aucune réflexion, c’est à ce moment là que les psychologues ont conclu la recherche la plus rapide de l’histoire de la science, en découvrant une nouvelle gamme de troubles mentaux, nécessitant ainsi plusieurs années d’études et de recherches afin de très bien décortiquer ce phénomène.

Apres cette découverte scientifique, l’Académie Française, dans un geste de reconnaissance, a décidé de récompenser les chercheurs en introduisant le mot « Français » dans le dictionnaire de l’Académie Française en tant que synonyme du mot « CONTRE ».