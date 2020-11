URGENT : Macron bloque Trump sur Whatsapp après sa défaite contre Joe Biden

Ceci est une affaire à suivre.

Quelques minutes après la victoire du candidat démocrate qui a envisagé des candidatures à l’élection présidentielle à deux reprises, et d’après des sources quasi sûres et quasi vérifiées, le président français Emmanuel Macron a bien bloqué son ex homologue américain Donald J. Trump sur l’application de chat Whatsapp.

D’après John Bolton, l’ex-conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump, le président américain n’avait « pas une haute opinion » de son homologue français Emmanuel Macron, et ce malgré les marques ostensibles d’amitié affichées par les deux dirigeants lors de leurs premières rencontres, ce qui pourrait justifier le geste du président français.