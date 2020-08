Marrakech : Le syndicat national des prostituées place les Emirats dans la liste noire après la normalisation de leurs relations diplomatiques avec Israël

Version Originale par :

Sousou est une jeune fille de 25 ans, elle travaille comme prostituée depuis trois années. Au contraire de 99 % de ses consœurs, Sousou n’a pas été violée dans son adolescence, et n’était jamais en manque d’argent. Elle a choisi délibérément la prostitution comme job, directement après avoir eu sa licence en Économie, un diplôme qui lui a permit de devenir la secrétaire générale du syndicat national des prostituées.

Samedi dernier, Sousou a été contactée par Hajja Zakia, l’une de ses nombreuses entremetteuses, qui lui a indiqué un client avec qui elle pouvait passer la soirée. Sousou faisait confiance à Hajja et à ses choix. Elle accepte sans hésitation.

Le soir venu, Sousou se présente à l’adresse indiquée: «Résidence Tawkka, immeuble F, N° 13». Le client était un charmant salarié de 33 ans, il invite Sousou dans son appartement joliment meublé, et lui sert du thé à l’absinthe. En plus, il était super gentil en acceptant de verser a priori la somme de 350 dhs à Sousou. L’homme a également préparé un tajine au poulet, et a ramené deux bouteilles de Rabbi Jacob, un vin rouge de bonne qualité. La partie de jambes en l’air ne commencera qu’après le dîner. Le repas servi, Sousou et son client mangeaient et buvaient, tout en discutant des sujets d’actualité: les dernières précipétations, la Botola et les défaites successives de KACM, et enfin la cause palestinienne.

Ce dernier point a suscité beaucoup de polémique entre les deux personnes. Sousou déclare que Jérusalem est une ville arabe et musulmane, elle l’était depuis la nuit des temps, et le restera pour toujours. Son client défend lui aussi le droit des juifs à y exercer leurs cultes, tout en affirmant que personne n’a de monopole sur Jérusalem et qu’elle appartient aux juifs au même titre qu’aux musulmans, et c’est la raison pour laquelle les UAE annoncent la normalisation de leur relations diplomatiques avec Israël . Sousou perd son calme, elle prend son sac et jette à son client ses 350 dhs en lui criant: «sale sioniste», puis sort en claquant la porte avec véhémence, et convoque une assemblée générale exceptionnelle afin de condamner cet acte de trahison et de prendre toutes les mesures nécessaires afin de riposter convenablement.