Historique : Le Maroc remporte la coupe du monde du jeu « Un, deux, trois, soleil »

Ce dimanche, plus de 600 nouveaux cas ont été confirmés et 8 personnes sont décédées du coronavirus. Samedi, ce sont plus de 800 personnes supplémentaires qui avaient été testées positives dans le royaume. Le gouvernement marocain interdit alors la circulation depuis et vers huit villes dont Casablanca, Tanger et Marrakech en raison d’une recrudescence du nombre de cas, a annoncé dimanche le premier ministre Saad Eddine Elothmani sur les réseaux sociaux.

