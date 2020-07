🔴 URGENT | Un père marocain admet avoir été classé 2ème de sa classe.

Après des années de balayage de la question sous le tapis, et en espérant que personne ne le remarquerait, un père Marocain admet avoir été classé 2ème de sa classe, une révélation qui va sûrement faire couler beaucoup d’encre et de salive, et risque d’enterrer l’un des plus gros mythes racontés par les parents du royaume.

Pire encore, Hassan affirme qu’il ne faisait pas le chemin de 69 km à pieds par jour pour se rendre à l’école et que cette dernière était juste à deux pas de chez lui, et que contrairement à son ami Jilali, qui s’est servi de ses connaissances en physique pour en arriver à inventer la lampe électrique au lieu de se bousiller les yeux toute la nuit en lisant sur l’éclairage minable de la fameuse bougie, lui il avait toutes les conditions favorables pour mener à bien son parcours scolaire.

Affaire à suivre.