Après sa défaite aux dernières législatives, Tata Mounib se contente d’administrer un groupe dédié à ses fans

«Facebookfansmatter» c’est avec ces mots que la présidente a choisi d’entamer son allocution live sur Facebook. Elle a promis d’être la présidente des invisibles. «Moi, Tata Mounib je serai le guide des oubliés des réseaux sociaux, de toutes ces âmes dont la voix reste inaudible, de tous ces e-citoyens qui feront le monde de demain, ou pas. I had a dream comme dirait l’autre, et j’ai tenu à le réaliser, être élue à la tête de quelconque entité, avoir un siège même invisible. Toi,«Hamid Ronãldinhö», je serai ta présidente, toi aussi «Faťi jesuiuñeprincĕs» et vous tous connaisseurs-googleurs-wikipédistes, commentateurs aux mille casquettes! Pas de signal, pas d’exclusion après une publication désobligeante . Avec moi, il n’y a pas de censure. Vous serez tous égaux sous cette même devise «Ave Tata». Ma politique se veut être réaliste, je dirai peu et je ferai peu… » a-t-elle assuré.

Tata Mounib a achevé son discours avec sa proposition phare, puisqu’il n’y en avait pas d’autres, qu’elle a nommée «Nejma Tlata» et qui consiste à fournir des recharges internet à ses fans Facebook, inscrivant cela dans une approche proactive afin de renouer le dialogue et rapprocher les fans de l’élue.