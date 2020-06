Application «Wiqaytna» : Sofia Taloni à l’origine de la campagne de «outing» des covidés

L’influenceuse Sofia Taloni a encouragé ses abonnés à télécharger l’application «Wiqaytna» dans le but de démasquer les personnes atteintes du covid-19, de les localiser et les forcer à faire leur coming out viral.

L’association marocaine des MRGC+ (Morveux, enRhumés, Grippés, Covidés et autres) a exprimé son soutien aux personnes atteintes du covid-19 et a déposé plainte contre le dénommé Naoufal Moussa Alias Taloni pour incitation à la haine et à la violence contre les patients du Covid-19 et tous les morveux du royaume.

Nous avons essayé de joindre Doc Samad pour avoir l’avis d’un spécialiste concernant l’affaire Taloni. L’expert s’est contenté de nous préciser que son domaine d’imposture est limité à la psychologie et la psychothérapie et nous a redirigés vers son collègue spécialiste dans le domaine de l’infectiologie Dr Faid. Ce dernier a tenu à nous rappeler les bienfaits de la camomille et la lavande pour apaiser les tensions et mettre fin au conflit.