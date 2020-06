Une mauvaise nouvelle s’annonce pour les utilisateurs du géant des applications de partage des photos, après une longue réunion qui a duré approximativement 3 minutes sur zoom, le conseil d’administration de Facebook, la compagnie mère d’Instagram, décide d’implémenter un algorithme qui calcule automatiquement le degré de myopie des utilisateurs en fonction de l’épaisseur des verres de leurs lunettes, et interdit systématiquement aux comptes ayant entre -3 et -20 dioptries d’utiliser l’expression « The eyes Chico, they never lie ».

Selon Mike Schroepfer, CTO de la compagnie, cette décision est parfaitement compatible avec la politique d’utilisation de l’application, il rajoute que seuls les utilisateurs n’ayant aucune photo avec des lunettes dans leurs comptes, et qui sont capables de justifier leur bonne vision avec une attestation médicale délivrée par un ophtalmologue homologué par la compagnie (car dans quelques pays, 50DH est capable de corriger votre vision sur papier) seraient autorisés à mettre cette description sur leurs photos, et que toute infraction serait considérée tout simplement comme un comportement fallacieux qui va à l’encontre de notre politique d’utilisation.