Forbes : Le Maroc premier du classement mondial des pays ayant le plus de CEO sur LinkedIn

LinkedIn, la puissante plate-forme de réseautage pour les professionnels, a connu une explosion de nombre d’utilisateurs au cours des dernières années. Cependant, avec son expansion rapide, Linkedin -comme toutes les autres plates-formes de réseaux sociaux – a connu un problème croissant des faux profils.

Dans de nombreux cas, l’escroc rassemble des informations provenant d’autres profils ainsi qu’une belle photo, afin d’essayer de rendre son profil légitime. Mais se connecter avec un faux profil LinkedIn peut donner aux fraudeurs un accès à des informations importantes et puissantes vous concernant, telles que des détails sur votre historique, votre entreprise et vos contacts professionnels. Ces informations peuvent être utilisées pour créer un hameçonnage détaillé et crédible et d’autres escroqueries. En raison de cette menace, il est préférable de savoir comment repérer les faux profils LinkedIn et de vous assurer que vous ne vous connectez pas avec eux.

Finalement, le Maroc a été classé premier au monde dans le classement des pays ayant le plus de CEO sur LinkedIn, bien évidemment, il n’existe aucun rapport entre cette information et le phénomène des faux comptes escrocs détaillé au début de cet article.