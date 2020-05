TAFEM : Le seuil de présélection des ENCGs fixé à 69.000 abonnés pour l’année scolaire 2020/2021

Au Maroc, la suspension et la fermeture des écoles et des campus furent décrétées par «grande prudence» et dans une optique d’anticipation plutôt qu’en réponse à des cas confirmés, cette nouvelle situation a poussé le ministère de tutelle à chercher des moyens pour sauver non seulement l’année en cours, mais aussi la rentrée scolaire prochaine.

Dans un contexte où la distanciation sociale couplée avec le grand nombre d’étudiants qui se présentent chaque année aux concours d’accès aux ENCGs empêcherait l’organisation des épreuves de présélection dans des conditions favorables, le ministère décide alors de présélectionner dans un premier tour les candidats en fonction de leurs followers sur les réseaux sociaux, avant d’organiser le TAFEM via ZOOM.