Un étudiant en deuxième année de médecine n’a pas écrit Dr. devant son nom sur lnstagram

Ahmed el Ghasibi, maintenant âgé de 20 ans, fait la une des journaux ce matin après avoir été arrêté à son domicile et ce après avoir refusé de mettre ‘Dr’ devant son nom sur les réseaux sociaux et plus particulièrement sur Instagram.

Cette arrestation résulte d’une plainte déposée par l’union des « influenceurs » médicaux (UIM) contre A. G, qui selon le président fondateur de l’union ( +70K de followers sur IG) a osé dire qu’il existe une différence entre un étudiant en médecine et un médecin résident, du fait que les étudiants en médecine suivent toujours leurs formations médicales de premier cycle et sont généralement dans les dernières années de leur programme (troisième ou quatrième année) lorsqu’ils voient des patients.

Le président de l’union rajoute que l’accusé a même osé stipuler que les médecins résidents ayant terminé leurs études de médecine et ayant obtenu leur diplôme de médecine, ne seraient pas encore autorisés à exercer de manière indépendante.