Au cours d’un live sur Facebook, Najib El Mokhtari, a déclaré qu’il regrettait la plus récente décision du président directeur général de la Franc-maçonnerie Neil deGrasse Tyson.

“Après plusieurs années de complotisme, je n’ai pas pu manipuler les Marocains, c’est vraiment le peuple le plus intelligent au monde, j’ai remué ciel et terre afin de les pousser à construire un esprit critique (Staghfoulah), mais ils étaient toujours aux aguets, et finalement, OUI, LA TERRE EST PLATE” a-t-il ajouté.

Neil deGrasse Tyson, élu PDG de l’organisation secrète avec 51% des votes contre son adversaire Marouane Lamharzi Alaoui, a annoncé ce dimanche qu’il voulait couper les vivres à Najib, qu’il accuse d’avoir mal géré le complot sioniste. Selon lui, l’organisation a fait confiance à Najib les yeux fermés afin d’endoctriner les Marocains et les initier aux idées marxistes, laïques et gauchistes, comme par exemple la théorie de l’évolution, détruite dans un seul commentaire sur Facebook par un certain HàsSAn MìLàNo.

Selon des sources contradictoires, Mr El Mokhtari songe à désactiver son compte Facebook, mettre son djellaba et aller vers une destination inconnue.

Affaire à suivre.