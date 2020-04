L’Université internationale de Sidi chafi (UIR) fait un don de 20 millions de notes pour aider les marocains à compenser leurs semestres

La propagation spectaculaire de COVID-19 a perturbé des vies, des moyens de subsistance, des communautés et des entreprises dans le monde entier. Avec 1,925,571 de cas confirmés à ce jour, la COVID-19 continue de se propager dans le monde, la plupart des personnes infectées présentent des symptômes bénins et guérissent, mais d’autres peuvent avoir une forme plus grave.

Au Maroc un fonds spécial dédié à la gestion de la pandémie du Coronavirus (Covid-19), a été mis en place sur Hautes instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Dans la même optique, et conscients des difficultés vécues par les étudiants marocains durant cette crise, L’UIR, L’UIC, HEM et l’université internationale Abulcasis des sciences de la santé participent dans cette mobilisation nationale contre le virus SARS-COV-2 et annoncent un don de 20 millions de notes qui seront distribuées gratuitement à des étudiants universitaires partout au Maroc afin qu’ils puissent compenser leurs semestres pendant cette situation difficile.