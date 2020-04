Le docteur algérien Loth Bonatiro, reconnu mondialement pour ses nombreuses découvertes scientifiques, vient d’être désigné président du Comité Scientifique d’Urgence de lutte contre le Covid-19, récemment créé par l’OMS. Cette décision vient en conséquence des grands efforts déployés par le chercheur et son équipe en matière de lutte contre le coronavirus. En effet, le docteur en astronomie et technologies spatiales avait déclaré avoir découvert un vaccin contre le nouveau virus, grâce au travail de l’organisation qu’il préside (Organisation des innovateurs et de la recherche scientifique) et qui regroupe de grands inventeurs et scientifiques algériens.

Sa découverte n’ayant pas été reconnue par le Ministère de la santé algérien, Bonatiro s’est dirigé vers les chercheurs de l’OMS, qui ont rapidement discerné l’importance de ses travaux. Le comité mondial de lutte contre le Covid-19 a été alors créé et Bonatiro s’est retrouvé à la tête d’une équipe d’excellents médecins et chercheurs, qui est principalement chargée de trouver le remède contre le coronavirus. Pour rappel, Loth Bonatiro a été primé, le long de sa carrière exceptionnelle, par plusieurs sociétés savantes, en récompense à ses nombreuses inventions et découvertes, dont la plus importante est l’horloge cosmique qui guérit les maladies et permet la relance économique.

Une autre mission du comité nouvellement créé est de prévoir le développement de la pandémie dans tous les coins du monde. C’est probablement la raison pour laquelle on trouve parmi ses membres le chercheur marocain Mohamed El Faid, qui a prévu correctement plusieurs événements liés au Covid-19 grâce à sa connaissance approfondie en microbiologie et en nutrition. De plus, le comité est composé de plusieurs autres chercheurs éminents en biologie et en microbiologie, dont la plupart sont de nationalités algérienne, marocaine et égyptienne, prouvant encore une fois la suprématie arabe en matière de recherche scientifique.