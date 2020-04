«Tcha reyeh» : l’OMS recommande aux Casablancais et aux Casablancaises de mettre 2 masques

Avec 1,431,706 de cas confirmés à ce jour, la COVID-19 continue de se propager dans le monde, la plupart des personnes infectées présentent des symptômes bénins et guérissent, mais d’autres peuvent avoir une forme plus grave. Si vous habitez à Casablanca, prenez soin de votre santé et protégez les autres en suivant les conseils et les recommandations de l’OMS ci-après :

Interdire aux Casablancais et aux Casablancaises de parler

Afin de limiter l’épidémie, et à cause de l’expression ‘ Tcha💦 reye7 ‘, interdire aux Casablancais et aux Casablancaises de parler serait une mesure efficace contre la propagation du SARS-COV-2 .

Imposer aux Casablancais et aux Casablancaises de porter 2 masques

Étant donné que la grande majorité de la population Casablancaise sera incapable de se taire, l’OMS recommande le port obligatoire d’au moins 2 masques afin de réduire la propagation des gouttelettes porteuses du virus.

DISCLAIMER : Ceci est un article parodique à caractère satirique, à consommer avec modération. Suivez les conseils de votre médecin, des autorités de santé nationales et locales pour savoir comment vous protéger et protéger les autres de la COVID-19.